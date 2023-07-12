INCENDIO IN UN APPARTAMENTO, PAURA A MOTTA SANT'ANASTASIA
Tanta paura nella serata di oggi, 12 Luglio 2023 a Motta Sant'Anastasia.
Per cause al momento sconosciute si è verificato incendio che si è sviluppato in una mansarda in via Valdolive.
Sul posto è intervenuta una squadra vigili del fuoco, che con l’ausilio di un’autoscala e una seconda autobotte provenienti dal Comando di Catania hanno iniziato a domare le fiamme.
Presenti sul posto anche un ambulanza, inviata in via precauzionale dal 118.
Fortunatamente secondo le nostre informazioni, nessuna persona risulta coinvolta nell'incendio.
La viabilità è interrotta per consentire le operazioni di soccorso.