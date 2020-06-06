INCENDIO IN UN CAPANNONE DI MISTERBIANCO

Un incendio ha rischiato di distruggere un capannone sito in via Comunità Economica Europea, a Misterbianco, usato da cinesi come attività commerciale. L’incendio, partito da un angolo del cortile adi...

Un incendio ha rischiato di distruggere un capannone sito in via Comunità Economica Europea, a Misterbianco, usato da cinesi come attività commerciale. L’incendio, partito da un angolo del cortile adiacente il capannone, ha rapidamente raggiunto un palo in legno, probabilmente di una linea telefonica, e ha danneggiato seriamente una vettura posta nel cortile e attaccando poi la facciata dell’attività commerciale ed alcuni oggetti posti davanti l’ingresso del negozio.

L’incendio è scoppiato intorno alle 15.00 le fiamme alte, e soprattutto una densa colonna di fumo, che era visibile da lontano ha fatto arrivare diverse chiamate al centralino del 112.

Per fortuna, l’immediato intervento di due squadre dei vigili del fuoco, una proveniente dal distaccamento di Catania Nord, sito a San Giovanni Galermo, e una dalla sede centrale di via Beccaria, hanno evitato il peggio.

I vigili del fuoco, hanno impiegato qualche ora per spegnere le fiamme prima che potessero arrivare all’interno del negozio e provocare danni molto più gravi. Sconosciute le cause che hanno dato origine all’incendio, anche se potrebbe essere probabile un corto circuito avvenuto nella vettura.