INCENDIO IN UN SUPERMERCATO A MASCALUCIA: I VIGILI DEL FUOCO RIESCONO A SPEGNERE IL ROGO

Un incendio é divampato, nel primo pomeriggio di oggi, all’interno di un supermercato in Viale Alcide de Gasperi 88 a Mascalucia (CT).

L’incendio, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto solo una parte dei locali dell’esercizio commerciale.

L’intervento della squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania, ha evitato che l’incendio si propagasse all’intero esercizio commerciale e ad altri locali dello stabile, dove è ospitata anche una residenza per anziani e persone con disabilità.

Sul posto è intervenuta anche una squadra speciale dei Vigili del Fuoco che ha agevolato lo smaltimento dei fumi che avevano completamente invaso i locali ed effettuato rilievi con una telecamera termica per accertarsi della eventuale presenza di ulteriori focolai non visibili.

Non risultano, al momento, persone ferite o intossicate dal fumo.