INCENDIO IN UNA COMUNITÀ TERAPEUTICA A CATANIA: ANZIANA PERDE LA VITA
Un'anziana è morta in un incendio divampato, per cause in corso di accertamento, nella sua stanza all'interno della comunità terapeutica riabilitativa Villa Verde di Catania in cui era ospite.
La struttura si trova in via Nuovalucello, accanto alla circonvallazione.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Per le indagini del caso sono presenti i carabinieri della compagnia Piazza Verga coordinati dalla Pm di turno, la sostituta procuratrice Assunta Musella.
Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori anche quella che la donna stesse fumando poco prima che divampasse il rogo.