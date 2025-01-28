INCENDIO IN UN’ABITAZIONE A SANT’AGATA LI BATTIATI: NESSUNA PERSONA COINVOLTA
I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti stamani per l’incendio di un’abitazione in via Roma nel comune etneo di Sant’Agata li Battiati, in provincia di Catania.I Vigili...
I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti stamani per l’incendio di un’abitazione in via Roma nel comune etneo di Sant’Agata li Battiati, in provincia di Catania.
I Vigili del Fuoco hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme che si erano già propagate ad una stanza attigua all’abitazione principale situata al piano terra.
Sul posto è stata inviata anche un’autobotte dalla sede Centrale del Comando Provinciale.
Al momento dell’incendio non c’era nessuno all’interno dell’abitazione e non risulta che siano state coinvolte persone. E’ intervenuto anche personale della Polizia Locale.