INCENDIO IN UN’ABITAZIONE DI PATERNÒ: PAURA TRA I RESIDENTI, SOCCORSI SUL POSTO

AGGIORNAMENTO

Paternò, 2 dicembre 2024 – Momenti di panico questa mattina intorno alle 08:00, quando un incendio è divampato in un appartamento situato al primo piano di una palazzina di tre piani, in via Giulio Cesare,, una piccola via che collega via G.B. Nicolosi e via Circumvallazione.

Le fiamme si sono sviluppate nella cucina, dando origine a una colonna di fumo denso visibile da lontano.

La situazione ha subito allarmato i residenti della zona e i passanti, che prontamente hanno allertato i soccorsi. I vigili del fuoco, giunti tempestivamente sul posto, hanno fatto ingresso nell’abitazione per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza l'area circostante.

Durante le operazioni, i pompieri hanno individuato due bombole di gas nell'edificio, aumentando il rischio di esplosioni. Fortunatamente, grazie alla prontezza degli interventi, la situazione è stata gestita senza incidenti.

Sul luogo sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno provveduto alle operazioni di rito, garantendo il rispetto delle norme di sicurezza.

Un'ambulanza è stata presente in via precauzionale, anche se fortunatamente non si registrano feriti né tra i residenti né tra i soccorritori. L'incendio è stato rapidamente domato e la zona è stata messa in sicurezza, evitando il peggio.

La causa dell'incendio è ancora in fase di accertamento, ma l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha impedito che le fiamme si propagassero ulteriormente, evitando danni più gravi. L'incidente ha destato preoccupazione tra i cittadini, ma grazie alla reazione rapida e coordinata delle forze dell'ordine e dei soccorritori, il tutto si è concluso senza tragiche conseguenze.

