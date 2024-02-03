INCENDIO IN UN'APPARTAMENTO DI VIA ABATE MELI: VIGILI DEL FUOCO SUL POSTO
Questa mattina, il 3 febbraio 2024, un incendio è scoppiato all'interno di un'abitazione situata in via Abate Meli, all'angolo con via Edmondo De Amicis, nella zona vicino a via Fiume.La proprietaria...
Questa mattina, il 3 febbraio 2024, un incendio è scoppiato all'interno di un'abitazione situata in via Abate Meli, all'angolo con via Edmondo De Amicis, nella zona vicino a via Fiume.
La proprietaria dell'appartamento, notando una densa nube di fumo provenire dalla cucina, ha prontamente lasciato l'edificio in attesa dell'arrivo dei soccorsi.
Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute immediatamente per domare le fiamme e garantire la sicurezza dell'area.
Sul posto pure un ambulanza per dare soccorso e assistenza alle persone
A causa dell'intervento, il traffico è stato deviato su percorsi alternativi per consentire alle autorità di gestire la situazione.