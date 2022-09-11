INCENDIO IN UN'AREA DESTINATA AL TRATTAMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEI PRESSI DI SIGONELLA
I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti poco dopo le 01,40 della notte scorsa in
località SP207, strada per Gela, Tenuta Costantino, nei pressi di Sigonella per un incendio che si è sviluppato all'interno di un'area destinata al trattamento ed allo smaltimento di rifiuti urbani.
Sul posto sono state impegnate due squadre di Vigili del Fuoco, alcune autobotti di rincalzo, un "carro aria" e un'autoscala.
L'intervento è ancora in atto per le attività di minuto spegnimento e messa in sicurezza dell'area.
Non sono stati segnalati danni a persone.
Le origini dell'incendio sono in corso di accertamento.