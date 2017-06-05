95047

INCENDIO IN VIALE KENNEDY - FOTO

05 giugno 2017 21:51
Cronaca
Incendio oggi in viale Kennedy intorno alle ore 19, l'incendio probabilmente di natura dolosa ha coinvolto un appezzamento di terreno posto ai margini della strada, intervenuti i carabinieri

Fortunatamente non ci sono state danni a persone

https://www.youtube.com/watch?v=GSgBZgIUz5s

