Incendio in zona Palazzolo: a fuoco un container

95047.it Le fiamme sono ben visibili dalla parte est di Paternò: un incendio è divampato all'interno di un container che si trova in zona Palazzolo (territorio di Belpasso): esattamente, lungo la Strada Provinciale 56/II. Sul posto, si sono portate le squadre dei vigili del fuoco dei distaccamento di Paternò assieme a diversi mezzi anti-incendio. Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che l'incendio sia divampato a causa di una pentola dimenticata sui fornelli. Non si registrano, per fortuna, feriti.

