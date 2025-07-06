INCENDIO IN ZONA PIAZZA NINO LA RUSSA A PATERNÒ: FUMO VISIBILE DA LONTANO

Paternò (CT), 6 luglio 2025 – Un incendio si è verificato questa mattina nella zona di Piazza Nino La Russa, a Paternò, interessando un’area incolta dove si trovano sterpaglie, rovi e rifiuti.Dal rogo...

Paternò (CT), 6 luglio 2025 – Un incendio si è verificato questa mattina nella zona di Piazza Nino La Russa, a Paternò, interessando un’area incolta dove si trovano sterpaglie, rovi e rifiuti.

Dal rogo si è sollevata una densa colonna di fumo grigia, chiaramente visibile anche a distanza.

Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. Le fiamme, alimentate dalla vegetazione secca, hanno richiesto un intervento rapido per evitare che l’incendio si propagasse ulteriormente.

L’area colpita non si trova vicinissimo ad abitazioni, e al momento non si registrano particolari criticità.

Non sono ancora note le cause dell’episodio.

L’incendio richiama comunque l’attenzione sulla presenza di rifiuti e sulla gestione del verde spontaneo nelle zone periferiche della città.