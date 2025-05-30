Incendio in zona Torero a Catania: coinvolti container e mezzi pesanti
30 maggio 2025
Un incendio è divampato oggi su un terreno privato adiacente la Strada Statale 114, in zona “Torero” a Catania.
Le fiamme hanno coinvolto alcuni container e alcuni mezzi pesanti.
Stanno intervenendo due squadre con quattro autobotti del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania.
In particolare, sono impegnate la squadra del Distaccamento Sud, la squadra del Distaccamento di Paternò, due autobotti provenienti dalla Sede Centrale, oltre a due mezzi di supporto logistico.
Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Successivamente si procederà alla messa in sicurezza dell’area.
Non sono ancora note le cause dell’incendio
