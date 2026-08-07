Incendio lungo la SP4 tra Santa Maria di Licodia e Ragalna: in fiamme sterpaglie e rovi, sul posto i Vigili del Fuoco
Incendio lungo la SP4 tra Santa Maria di Licodia e Ragalna: in fiamme sterpaglie e rovi, sul posto i Vigili del Fuoco
Un incendio si è sviluppato nella tarda mattinata di oggi lungo la Strada Provinciale 4, l'arteria che collega Santa Maria di Licodia a Ragalna, interessando sterpaglie e rovi ai margini della carreggiata.
Le fiamme hanno coinvolto la vegetazione secca presente lungo il bordo della strada, generando una densa colonna di fumo visibile anche a distanza e causando un temporaneo rallentamento della circolazione a causa della ridotta visibilità in alcuni tratti.
Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, al lavoro per domare il rogo e mettere in sicurezza l'area, evitando che le fiamme si estendano ulteriormente.
Si invita chi percorre la SP4 a procedere con prudenza e a prestare attenzione alla presenza dei mezzi di soccorso impegnati nelle operazioni.
Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento.