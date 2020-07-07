INCENDIO NEI PRESSI DELLA VIA MONGIBELLO, DENSA NUBE NERA VISIBILE DALLA SUPERSTRADA

Ennesimo incendio oggi a Paternò, a bruciare sono rovi e sterpaglie che hanno generato una colonna di fumo nero ben visibile dalla città. Le fiamme hanno aggredito le sterpaglie in un terreno nelle vi...

Ennesimo incendio oggi a Paternò, a bruciare sono rovi e sterpaglie che hanno generato una colonna di fumo nero ben visibile dalla città. Le fiamme hanno aggredito le sterpaglie in un terreno nelle vicinanze della via Mongibello.

Alta e densa la colonna di fumo nero, visibile a chilometri di distanza, segno che su quel terreno a bruciare non sono solo sterpaglie, ma anche pneumatici e rifiuti abbandonati.

Un altro incendio in questi minuti è in corso nel territorio di Motta Sant'Anastasia

Come piu’ volte scritto, interventi che si potrebbero evitare se i Comuni facessero rispettare le ordinanze che impongono la pulizia dei terreni e nel caso non provvedano proprietari, il Comune dovrebbe sostituirsi agli stessi, mandando poi le spettanze da pagare ai proprietari che non tolgono l’erba secca, principale causa degli incendi, tenendo i campi puliti.

Piccoli accorgimenti che eviterebbero superlavoro ai vigili del fuoco tenendoli a disposizione in caso di fatti più gravi.

Potrebbe capitare, infatti, che sia richiesto il loro intervento proprio mentre tutte le squadre sono fuori in altri interventi, specie nei periodi estivi a causa del caldo. Piccole cose, che fanno grandi differenze.