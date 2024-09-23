INCENDIO NEL CENTRO DI PATERNÒ: VIGILI DEL FUOCO INTERVENGONO IN VIA EMANUELE BELLIA

Paternò – Nel pomeriggio di oggi, 23 settembre 2024, un incendio è scoppiato su un balcone di un appartamento al secondo piano di un edificio situato nella centralissima via Emanuele Bellia. Le fiamme...

Paternò – Nel pomeriggio di oggi, 23 settembre 2024, un incendio è scoppiato su un balcone di un appartamento al secondo piano di un edificio situato nella centralissima via Emanuele Bellia. Le fiamme, alimentate da cianfrusaglie e vasi di plastica presenti sul balcone, hanno creato attimi di apprensione tra i residenti della zona.

L'incendio si è sviluppato per cause ancora da accertare. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno raggiunto il luogo dell’incidente e, utilizzando il balcone adiacente dello stesso stabile, sono riusciti a domare le fiamme prima che potessero propagarsi ulteriormente.

Fortunatamente, non si registrano danni strutturali all’edificio né feriti.