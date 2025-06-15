Un incendio è scoppiato intorno alle ore 22 di oggi, 15 giugno 2025, nel terreno situato di fronte all'ingresso del cinema del centro commerciale Etnapolis, in provincia di Catania. Al momento, i dett...

Un incendio è scoppiato intorno alle ore 22 di oggi, 15 giugno 2025, nel terreno situato di fronte all'ingresso del cinema del centro commerciale Etnapolis, in provincia di Catania.

Al momento, i dettagli sull'origine del rogo sono ancora scarsi, ma sembra che le fiamme abbiano interessato le sterpaglie, in una zona non troppo lontana dal cantiere in corso per i lavori della metropolitana.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che stanno cercando di domare l'incendio.

Le fiamme sono alte e visibili anche a distanza, con una densa colonna di fumo che si innalza nel cielo, attirando l'attenzione dei passanti e dei residenti nelle vicinanze.

Non sono ancora noti i motivi dell'incendio, né se ci siano stati danni materiali significativi o feriti, ma l'area è stata prontamente isolata per motivi di sicurezza. Le operazioni di spegnimento sono in corso, e si attende un aggiornamento nelle prossime ore.

Resta alta la preoccupazione per la sicurezza della zona, anche per la vicinanza del cantiere della metropolitana, sebbene al momento non sembri esserci alcun collegamento diretto tra i due eventi.

Gli aggiornamenti sull'incendio sono in continuo sviluppo, con le forze dell'ordine e i Vigili del Fuoco impegnati sul posto.

INCENDIO NEL TERRENO DI FRONTE A ETNAPOLIS: FIAMME ALTE E INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

GRAZIE A GRAZIE LE FOTO