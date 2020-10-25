INCENDIO NELLA NOTTE IN UNA ABITAZIONE AD ACIREALE, INTOSSICATI DUE BAMBINI

Alle 3,45 della notte scorsa si e sviluppato un incendio in un appartamento al settimo piano di un condominio ad Acireale via Piemonte, 18.Sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del Distacca...

Alle 3,45 della notte scorsa si e sviluppato un incendio in un appartamento al settimo piano di un condominio ad Acireale via Piemonte, 18.

Sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Acireale e di Riposto, oltre all'autoscala e un'autobotte di rincalzo dalla Sede Centrale del Comando Provinciale di Catania.

Gli occupanti, una famiglia con due bambini, sono stati trasportati in ospedale con sintomi di intossicazione da fumo.

Sul posto presente anche personale della Polizia di Stato e sanitari del Servizio 118.

Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento.