INCENDIO NELL'AEROPORTO DI CATANIA: PANICO DALLO SCALO INVASO DAL FUMO. VOLI SOSPESI FINO ALLE 14

AGGIORNAMENTO CTAairportA causa dell’incendio sviluppatosi in aerostazione, tutte le operazioni di volo sono sospese fino alle ore 14:00 di mercoledì 19 luglio.Non si registrano danni a persone, ringr...

AGGIORNAMENTO

CTAairport

A causa dell’incendio sviluppatosi in aerostazione, tutte le operazioni di volo sono sospese fino alle ore 14:00 di mercoledì 19 luglio.

Non si registrano danni a persone, ringraziamo i VV.FF , gli enti di Stato, i responsabili del primo soccorso e l’intera comunità aeroportuale per aver agito tempestivamente.

Si prega di contattare le compagnie aeree per aggiornamenti sui propri voli.

Causa incendio sviluppatosi in aerostazione, le operazioni di volo sono sospese fino alle 14:00 di lunedì 17 luglio».

Lo comunica l’aeroporto internazionale di Catania su Twitter. «Non si registrano danni a persone – continua il tweet –

Ringraziamo vigili del fuoco, enti di Stato, primo soccorso e comunità aeroportuale per aver agito tempestivamente». Le fiamme, divampate per motivi ancora da accertare, sarebbero partite dal piano inferiore per poi estendersi al terminal partenze della struttura centrale.

I vigili del fuoco intervenuti anche dalla sede del Comando provinciale hanno provveduto ad evacuare passeggeri e personale, circoscrivendo il rogo prima dell’1.00 e provvedendo alla messa in sicurezza dell’area.