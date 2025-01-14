INCENDIO NELL’EX ALBERGO SICILIA: FUMO AVVISTATO NELLA STRUTTURA ABBANDONATA

Un allarme incendio è scattato intorno alle ore 11:00 di oggi, 14 gennaio 2025, all’interno della struttura dell’ex albergo Sicilia. Secondo le prime segnalazioni, alcuni testimoni avrebbero notato de...

Un allarme incendio è scattato intorno alle ore 11:00 di oggi, 14 gennaio 2025, all’interno della struttura dell’ex albergo Sicilia.

Secondo le prime segnalazioni, alcuni testimoni avrebbero notato del fumo uscire dall’edificio, come documentato da una foto che abbiamo ricevuto e pubblicato.

Al momento non si conoscono le cause che hanno scatenato il fumo e non è chiaro se vi fossero persone all’interno della struttura.

L’ex albergo Sicilia, ormai dismesso da anni, è noto per essere un luogo frequentato occasionalmente da senzatetto e persone in difficoltà, alimentando preoccupazioni sulla possibile presenza di occupanti al momento dell’incendio.

Notizia in aggiornamento.