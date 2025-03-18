INCENDIO NELL’EX ITALCEMENTI DI CATANIA: SQUADRE DEI VIGILI DEL FUOCO AL LAVORO, COLONNA DI FUMO VISIBILE IN TUTTA LA CITTÀ

Un vasto incendio si è sviluppato nella mattinata di oggi all'interno di un'area industriale dismessa di Catania, precisamente nella zona del faro, tra via Domenico Tempio e via dello Strettoio. Il ro...

Un vasto incendio si è sviluppato nella mattinata di oggi all'interno di un'area industriale dismessa di Catania, precisamente nella zona del faro, tra via Domenico Tempio e via dello Strettoio. Il rogo ha interessato l'ex stabilimento Italcementi, coinvolgendo rifiuti e materiali di scarto.

Le cause dell'incendio sono ancora in corso di accertamento. Sul posto sono prontamente intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti sia dalla Centrale di Catania sia dal Distaccamento cittadino Sud, per tentare di arginare le fiamme e mettere in sicurezza l'area.

A supporto delle operazioni di spegnimento sono presenti anche i militari dell’Arma dei Carabinieri e agenti della Polizia Locale, impegnati nella gestione della viabilità e nella sicurezza della zona.

L’incendio ha generato una spessa coltre di fumo nero, ben visibile da diverse parti della città, destando preoccupazione tra i residenti. Le autorità raccomandano alla cittadinanza di evitare la zona interessata e, se possibile, di tenere chiuse le finestre per limitare l’esposizione ai fumi.

Seguono aggiornamenti sullo sviluppo della situazione e sulle eventuali conseguenze per la cittadinanza.