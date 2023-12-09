INCENDIO OSPEDALE TIVOLI NELLA NOTTE: 4 MORTI, 2 PAZIENTI GRAVEMENTE INTOSSICATI E 250 EVACUATI

Intervento dei vigili del fuoco dalle 23.00 di ieri a Tivoli per un incendio nell'ospedale San Giovanni Evangelista. Sono quattro le vittime accertate, spiegano i vigili su X. Oltre 200 i pazienti che...

Oltre 200 i pazienti che sono stati evacuati anche con l'aiuto delle autoscale: tra questi anche sette bambini, diversi neonati e alcuni ricoverati nel reparto Covid. I pazienti evacuati sono stati trasferiti in diversi ospedali della Capitale. Le fiamme, che sarebbero divampate dal terzo piano dello stabile raggiungendo i piani superiori poco dopo le 22.30, sono state spente.

Subito dopo le prime evacuazioni le squadre della Protezione civile comunale avevano fornito coperte per i pazienti meno gravi e provveduto a trasportare nella palestra le brandine necessarie. Il Pronto Soccorso dell’ospedale è stato immediatamente chiuso.

Secondo quanto apprende Adnkronos, le fiamme hanno interessato i reparti di terapia intensiva e del pronto soccorso, che si trovano ai piani bassi dell’ospedale. Decine i mezzi di intervenuti. Via Roma, una delle principale strade della città di Tivoli, è stata chiusa al traffico per agevolare i soccorsi. Il Comune di Tivoli ha inoltre attivato il Coc, Centro Operativo Comunale, per gestire l’emergenza.