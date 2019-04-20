INCENDIO REFRIGERATORE AL CENTRO COMMERCIALE "I CICLOPI" DI ACIREALE

Intorno alle 18,00 di oggi, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Acireale sono intervenuti presso il Centro Commerciale "I Ciclopi" ad Acireale per un incendio che ha interessato un motore del sist...

Intorno alle 18,00 di oggi, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Acireale sono intervenuti presso il Centro Commerciale "I Ciclopi" ad Acireale per un incendio che ha interessato un motore del sistema di refrigerazione che si trovava all'interno di un locale tecnico del dell'edificio.

L'incendio è stato circoscritto e spento dai vigili del fuoco intervenuti, prima che potesse provocare danni ulteriori e coonvolgere i locali aperti al pubblico, utilizzando anche un estricatote di fumi.

In supporto alla squdra di Acireale è stata inviata un un'autobotte di rincalzo dalla Sede Centrale.