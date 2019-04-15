INCENDIO STA DISTRUGGENDO NOTRE-DAME A PARIGI: DIRETTA VIDEO

Le immagini delle NBC NEWS: Un grande incendio è in corso a Parigi nella cattedrale Notre-Dame, dal cui tetto d'improvviso si è visto uscire un intenso fumo bianco, mentre successivamente si sono alz...

Le immagini delle NBC NEWS: Un grande incendio è in corso a Parigi nella cattedrale Notre-Dame, dal cui tetto d'improvviso si è visto uscire un intenso fumo bianco, mentre successivamente si sono alzate alte fiamme. Il fumo si sta alzando dal centro di Parigi ed è visibile in gran parte della città. Secondo le prime indicazioni, l'incendio si sarebbe sviluppato da un'impalcatura presente sul posto per i lavori di restauro. E' crollata, in fiamme, la parte superiore della guglia di Notre-Dame, uno dei simboli della città di Parigi.