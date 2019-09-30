95047

INCENDIO STERPAGLIE A RIDOSSO DELLA SUPERSTRADA 121

Un vasto incendio sta interessando un terreno incolto che costeggia un tratto della superstrada 121 non lontano dalla stazione di servizio in direzione Catania.Ancora da chiarire le cause del rogo che...

A cura di Redazione Redazione
30 settembre 2019 22:48
Un vasto incendio sta interessando un terreno incolto che costeggia un tratto della superstrada 121 non lontano dalla stazione di servizio in direzione Catania.

Ancora da chiarire le cause del rogo che si è sviluppato, come riferito nei pressi dei rifornimento e non lontano dall'azienda di trattamento e smaltimento di rifiuti.

Le fiamme alte sono ben visibile dalla strada, si stanno registrando rallentamenti al traffico al causa del denso fumo.

Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò

