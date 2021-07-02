95047

INCENDIO STERPAGLIE IN CONTRADA PALAZZOLO

02 luglio 2021 14:08
FLASH

Ennesimo incendio di sterpaglie a Paternò.

Il rogo si è sviluppato in contrada Palazzolo tra le sterpaglie adiacenti alla statale 121 nei pressi dello svincolo Palazzolo in direzione Catania, non tanto lontano da case ed attività commerciali

Il fumo prodotto dall’incendio ha invaso la superstrada 121 che è transitabile, benché il traffico veicolare sulla corsia ha subito un rallentamento.

 

