INCENDIO STERPAGLIE NELLA ZONA SAN VITO, INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

Continuano gli interventi dei Vigili del Fuoco, per gli incendi di sterpaglie.

Vigili del fuoco in azione nella zona San Vito, per spegnere le fiamme divampate in un terreno incolto assediato da sterpaglie e rovi.

Una squadra del distaccamento di Paternò, è impegnata dalla tarda mattina di oggi, nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area teatro del rogo.

Interventi che si potrebbero evitare se i Comuni facessero rispettare le ordinanze che impongono la pulizia dei terreni e se gli stessi proprietari, qualora non vi fossero ordinanze, si occupassero, di propria iniziativa, a rimuovere l’erba secca, principale causa degli incendi, tenendo i campi puliti.

Piccoli accorgimenti che eviterebbero superlavoro ai vigili del fuoco tenendoli a disposizione in caso di fatti più gravi. Potrebbe capitare, infatti, che sia richiesto il loro intervento proprio mentre tutte le squadre sono fuori in altri interventi, specie nei periodi estivi a causa del caldo.