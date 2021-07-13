95047

INCENDIO STERPAGLIE TRA PATERNÒ E BELPASSO, SUL POSTO L'ELICOTTERO DELLA FORESTALE

Un vasto incendio di sterpaglie sta interessando da diverse ore il nostro territorio.Le fiamme si sono sviluppate nel primo pomeriggio di oggi, 13 Luglio 2021, tra il territorio di Paternò e Belp...

13 luglio 2021 18:55
FLASH

Un vasto incendio di sterpaglie sta interessando da diverse ore il nostro territorio.

Le fiamme si sono sviluppate nel primo pomeriggio di oggi, 13 Luglio 2021, tra il territorio di Paternò e Belpasso, a prendere  fuoco diversi km di terreno.

Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco del reparto boschivo di Catania, gli uomini della Forestale con il supporto  dell'elicottero.

Le fiamme hanno lambito alcune case rurali e distrutto centinaia di vegetazione.

La strada provinciale sp 4/11 è rimasta chiusa per permettere le operazioni di spegnimento in totale sicurezza.

