INCENDIO STERPAGLIE TRA PATERNÒ E BELPASSO, SUL POSTO L'ELICOTTERO DELLA FORESTALE

FLASHUn vasto incendio di sterpaglie sta interessando da diverse ore il nostro territorio.Le fiamme si sono sviluppate nel primo pomeriggio di oggi, 13 Luglio 2021, tra il territorio di Paternò e Belp...

A cura di Redazione 13 luglio 2021 18:55

Condividi