INCENDIO SU CONTAINER A BORDO DI UNA NAVE NEL PORTO DI CATANIA. VIGILI DEL FUOCO IN AZIONE

AGGIORNAMENTO ORE 22.00Il comando dei Vigili del Fuoco comunica, che l'incendio è stato spento e che il personale sta salendo a bordo per fare delle verifiche più accurate con la termocamera per l'eve...

A cura di Redazione 16 settembre 2021 21:57

Condividi