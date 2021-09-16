INCENDIO SU CONTAINER A BORDO DI UNA NAVE NEL PORTO DI CATANIA. VIGILI DEL FUOCO IN AZIONE
A cura di Redazione
16 settembre 2021 21:57
AGGIORNAMENTO ORE 22.00
Il comando dei Vigili del Fuoco comunica, che l'incendio è stato spento e che il personale sta salendo a bordo per fare delle verifiche più accurate con la termocamera per l'eventuale presenza di focolai nascosti.
FLASH
Paura al porto di Catania.
L'allarme è scattata intorno alle ore 21.26 di oggi, 16 Settembre 2021 per un incendio container a bordo di una nave Liberiana all'imboccatura del porto.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO