INCENDIO SU CONTAINER A BORDO DI UNA NAVE NEL PORTO DI CATANIA. VIGILI DEL FUOCO IN AZIONE

AGGIORNAMENTO ORE 22.00Il comando dei Vigili del Fuoco comunica, che l'incendio è stato spento e che il personale sta salendo a bordo per fare delle verifiche più accurate con la termocamera per l'eve...

16 settembre 2021 21:57
AGGIORNAMENTO ORE 22.00

Il comando dei Vigili del Fuoco comunica, che l'incendio è stato spento e che il personale sta salendo a bordo per fare delle verifiche più accurate con la termocamera per l'eventuale presenza di focolai nascosti.

FLASH

Paura al porto di Catania.

L'allarme è scattata intorno alle ore 21.26 di oggi, 16 Settembre 2021  per un incendio container a bordo di una nave Liberiana all'imboccatura del porto.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

