INCENDIO SU UN MEZZO IN A19 ALL’ALBA: INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, CORSIA CHIUSA A GERBINI
PATERNO' – Intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina, poco dopo le ore 6:00, sull’autostrada A19 Catania-Palermo, nei pressi dello svincolo di Gerbini, in direzione Palermo, nel territorio di Paternò.
A prendere fuoco è stato un mezzo in transito, le cui cause del rogo restano al momento sconosciute.
I pompieri sono giunti rapidamente sul posto per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.
Per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, la corsia in direzione Palermo è attualmente chiusa al traffico.
Non si registrano particolari disagi alla circolazione, che risulta al momento scorrevole.