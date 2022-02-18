INCENDIO SU UN TRAGHETTO TRA GRECIA E BRINDISI. PASSEGGERI E EQUIPAGGIO IN SALVO A CORFÙ

Sono tutti in salvo sull'isola greca di Corfù i passeggeri e i membri dell'equipaggio del traghetto della Grimaldi a bordo del quale si è sviluppato un incendio. Lo si apprende da fonti italiane secon...

Sono tutti in salvo sull'isola greca di Corfù i passeggeri e i membri dell'equipaggio del traghetto della Grimaldi a bordo del quale si è sviluppato un incendio. Lo si apprende da fonti italiane secondo le quali l'incendio sarebbe stato spento.

Una delle persone che erano a bordo sarebbe stata colta da un lieve malore.

L'incendio è scoppiato su un traghetto della Grimaldi Lines con 237 passeggeri e 51 membri dell'equipaggio a bordo mentre viaggiava nel Mar Ionio tra il porto greco di Igoumenitsa e Brindisi. E' stato completamente evacuato con i mezzi di bordo.

L'incidente è avvenuto al largo della costa settentrionale dell'isola greca di Corfù, tra Grecia e Albania, a circa 9 miglia dalla costa, in piena area Sar (ricerca e soccorso) greca.

Le cause dell'incendio non sono ancora note. Riunita l'Unità di crisi della compagnia italiana.

Le 288 persone a bordo sono state tutte messe in salvo con i mezzi di salvataggio della nave stessa. La guardia costiera greca, competente per i soccorsi, si è subito messa in contatto con il Comando generale delle capitanerie di porto a Roma, per coordinare l'intervento: la Guardia costiera italiana ha messo a disposizione mezzi navali e aerei, che però non sono stati necessari. Sul posto è intervenuta, oltre alle motovedette della guardia costiera greca, anche una unità della Guardia di finanza italiana che si trovava in quel tratto di mare.

Sono state le autorità greche a richiedere l'intervento del pattugliatore 'Monte Sperone' della Guardia di Finanza, attorno alle 4 della scorsa notte, per la necessità di evacuare le persone che si trovavano a bordo della nave della Grimaldi in fiamme. Il pattugliatore si trovava in quel momento a circa 11 miglia da Corfù e stava assistendo un altro mezzo del Corpo in avaria in navigazione verso Milos. Arrivati sul posto, i finanzieri hanno iniziato ad evacuare le persone con due battelli per un totale di 243 tra membri dell'equipaggio e passeggeri. Altre 34 persone sono invece state recuperate da una motovedetta della Guardia Costiera greca.