Paternò, incendio sulla Collina Storica: intervento di ANPAS e Vigili del Fuoco in corso

In azione i volontari ANPAS e i Vigili del Fuoco per contenere il rogo.

Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi sulla Collina Storica di Paternò, interessando un'area di vegetazione secca. Il denso fumo sprigionato dalle fiamme è stato visibile da notevole distanza, attirando l'attenzione di molti cittadini.

I primi a intervenire sono stati i volontari ANPAS del presidio antincendio, che hanno raggiunto rapidamente la zona avviando le operazioni di contenimento e spegnimento del rogo. Un intervento tempestivo che ha permesso di affrontare subito le fiamme in un'area caratterizzata da sterpaglie e vegetazione particolarmente secca.

Sul posto stanno operando anche i Vigili del Fuoco, impegnati insieme ai volontari nelle attività di spegnimento. Le operazioni sono ancora in corso per mettere completamente sotto controllo l'incendio.

L'episodio mette ancora una volta in evidenza il prezioso lavoro svolto dai volontari ANPAS, che con professionalità e rapidità intervengono quotidianamente a supporto delle attività di protezione del territorio, soprattutto durante il periodo estivo, quando il rischio incendi è particolarmente elevato.