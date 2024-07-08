INCENDIO SULL'AUTOSTRADA A18 AD ACI CATENA, FIAMME ALLE SPALLE DEL CIMITERO: TRAFFICO IN TILT, LUNGHE CODE

Un grosso incendio è divampato in mattinata nella zona compresa tra il cimitero di Aci Catena e l’autostrada A18 Messina-Catania, creando notevoli disagi alla circolazione e preoccupando i residenti d...

Un grosso incendio è divampato in mattinata nella zona compresa tra il cimitero di Aci Catena e l’autostrada A18 Messina-Catania, creando notevoli disagi alla circolazione e preoccupando i residenti della zona. Le prime ricostruzioni ipotizzano che l’incendio sia stato causato dalla combustione di alcune sterpaglie, favorita dalle alte temperature estive.

Le fiamme si sono propagate rapidamente, alimentate dal vento, interessando un’ampia area che si estende oltre la riserva naturale della Boschiva. Sul posto sono all’opera i vigili del fuoco, mentre in autostrada si registrano lunghi incolonnamenti nel tratto tra Acireale e Giarre.

Sul posto ad operare oltre alle squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Acireale e di rincalzo boschiva anche l'elicottero Falco 9 in convenzione con la Regione Sicilia. Le operazioni di spegnimento sono coordinate da terra dal DOS ( Direttore Operazioni di Soccorso) dei Vigili del Fuoco.