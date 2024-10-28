INCIDENTE A BELPASSO: DUE FERITI IN SCONTRO TRA AUTO E MOTO

Belpasso, via Papa Giovanni Paolo II – Questa mattina, un incidente stradale ha visto coinvolti un’auto e una moto di grossa cilindrata, causando il ferimento di due persone. L’impatto, avvenuto in vi...

Belpasso, via Papa Giovanni Paolo II – Questa mattina, un incidente stradale ha visto coinvolti un’auto e una moto di grossa cilindrata, causando il ferimento di due persone.

L’impatto, avvenuto in via Papa Giovanni Paolo II, è stato particolarmente violento, e i due motociclisti sono stati sbalzati dapprima contro il parabrezza dell’auto, per poi cadere rovinosamente a terra.

Le ferite riportate sembrerebbero non essere gravi, ma le condizioni dei due necessitavano comunque di assistenza immediata.

Sul luogo dell’incidente sono giunte due ambulanze del servizio di emergenza 118, con il personale medico che ha prontamente soccorso i due feriti e li ha trasportati al Pronto Soccorso dell’ospedale “Santissimo Salvatore” di Paternò per ulteriori accertamenti. Illeso, invece, il conducente dell’auto.

La Polizia Locale è intervenuta per eseguire i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente, attualmente in fase di accertamento.

A causa dell’incidente, il traffico ha subito notevoli rallentamenti, causando disagi alla viabilità locale.