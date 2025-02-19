INCIDENTE A BELPASSO: SCONTRO TRA DUE AUTO, UNA SI RIBALTA, FERITO LIEVE IL CONDUCENTE

Un incidente stradale si è verificato oggi, 19 febbraio 2025, poco prima delle ore 14, all’intersezione tra via III Retta Levante e IV Traversa, a Belpasso. Per cause ancora in fase di accertamento, d...

Un incidente stradale si è verificato oggi, 19 febbraio 2025, poco prima delle ore 14, all’intersezione tra via III Retta Levante e IV Traversa, a Belpasso. Per cause ancora in fase di accertamento, due autovetture si sono scontrate: una Volkswagen T-Roc, con a bordo madre e figlio, e una Hyundai i10, alla cui guida si trovava un uomo.

A seguito dello scontro, la Hyundai si è ribaltata su un fianco, terminando la sua corsa al centro della carreggiata.

Nonostante lo spavento, i soccorsi sono arrivati tempestivamente sul posto. Un'ambulanza del 118 ha trasportato il conducente della Hyundai in ospedale, ma le sue condizioni non sembrano gravi. Gli occupanti della Volkswagen, invece, sono usciti illesi dall’incidente.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento “Catania Nord” che hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti. La Polizia Municipale di Belpasso ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e per stabilire le cause dello scontro.

A causa dell’incidente, il traffico nella zona ha subito rallentamenti .