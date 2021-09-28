INCIDENTE A CAPACI, AUTOTRASPORTATORE MUORE SCHIACCIATO DAL SUO TIR

Un camionista, Giuseppe Costantino, 52 anni di Palermo, è morto a Capaci, travolto dallo stesso mezzo che stava utilizzando. L’autotrasportatore si trovava in via Renato Guttuso ed aveva finito le ope...

Un camionista, Giuseppe Costantino, 52 anni di Palermo, è morto a Capaci, travolto dallo stesso mezzo che stava utilizzando. L’autotrasportatore si trovava in via Renato Guttuso ed aveva finito le operazioni di carico e scarico della merce.

E’ andato dietro al mezzo per alcune verifiche. Il camion si è messo in movimento e lo ha travolto, uccidendolo.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi e i carabinieri della compagnia di Carini che indagano sull’accaduto. I sanitari del 118 non hanno potuto fare nulla per riportarlo in vita, mentre i militari hanno eseguito i rilievi di rito per accertare l’esatta dinamica dell’incidente sul lavoro che è costata la vita al camionista.

Sul posto anche il medico legale.