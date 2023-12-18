INCIDENTE A CATANIA: SCONTRO TRA DUE MEZZI A DUE RUOTE PRESSO LA ROTONDA DI "NESIMA"

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17, un incidente si è verificato a Catania, coinvolgendo due mezzi a due ruote nei pressi della rotonda di "Nesima". Le autorità locali stanno attualmente ind...

L'evento ha visto uno scontro tra due veicoli a due ruote, con esiti gravi per uno dei centauri coinvolti.

Il centauro, dopo lo scontro, è caduto rovinosamente a terra, rendendo necessario l'intervento immediato delle squadre di soccorso.

Due ambulanze sono giunte rapidamente sul luogo dell'incidente per prestare assistenza alle persone coinvolte nel sinistro.

Al momento, le autorità non hanno ancora divulgato informazioni sulla gravità delle ferite riportate dalle persone coinvolte. Il personale medico sta attualmente impegnandosi nei soccorsi e nel valutare lo stato di salute dei feriti.

L'incidente ha causato notevoli rallentamenti nel traffico nel tratto interessato, rendendo necessarie misure per la gestione della circolazione e la messa in sicurezza dell'area. Le autorità stanno lavorando per ripristinare la normalità il prima possibile.