Incidente a Catania: tre auto coinvolte, un ferito e soccorsi sul posto

CATANIA – Incidente stradale nella serata di oggi, 31 marzo 2026, in via Padre Angelo Secchi, nei pressi della stazione Fontana della metropolitana.

Secondo le prime informazioni, tre vetture sono rimaste coinvolte in uno scontro, per cause ancora in fase di accertamento. L’impatto è stato violento: su uno dei veicoli sono esplosi gli airbag.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza, che ha prestato soccorso alle persone coinvolte. Il bilancio è di un ferito, fortunatamente non in gravi condizioni.

Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale, che hanno effettuato i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente.

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