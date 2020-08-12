INCIDENTE A CUNEO: 5 MORTI, QUATTRO SONO RAGAZZI DAGLI 11 AI 16 ANNI

Drammatico incidente nella notte a Castelmagno, in alta Valle Grana, nelle Alpi Cozie meridionali della provincia di Cuneo. In prossimità del rifugio Maraman,lungo la strada per monte Crocette,un'auto...

Drammatico incidente nella notte a Castelmagno, in alta Valle Grana, nelle Alpi Cozie meridionali della provincia di Cuneo. In prossimità del rifugio Maraman,lungo la strada per monte Crocette,un'auto è uscita di strada,per cause che sono in corso di accertamento.

Cinque le vittime accertate dai Vigili del fuoco, sul posto con Carabinieri,118e Soccorso alpino.Con il conducente di 24 anni sono morti altri 4 giovanissimi tra gli 11 e i 16 anni. Quattro i feriti, due in gravi condizioni, anche loro giovani.