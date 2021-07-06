INCIDENTE A GRAVINA DI CATANIA, TRE AUTO COINVOLTE. DUE FERITI
FLASH
Incidente nel pomeriggio di oggi, 06 Luglio 2021 a San Giovanni Galermo.
In via Valle Allegra, si è verificato un sinistro che ha coinvolto tre autovetture, una Mercoede, una Peugeot 107 ed una Fiat Punto.
Quest'ultima per cause al momento sconosciute è andata a sbattere violentemente contro le altre due autovetture.
Ferite le due persone che erano a bordo della Punto, che sono state immediatamente soccorse e trasferite all'ospedale per le cure del caso.
Al momento sconosciute la gravità delle ferite riportate.
Sul posto la Polizia Municipale ed i Carabinieri di Gravina e la Polizia Stradale per effettuare i rilievi e stabilire l'esatta dinamica.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO