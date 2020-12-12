INCIDENTE A GRAVINA: I VIGILI DEL FUOCO "LIBERANO" DONNA INCASTRATA TRA LE LAMIERE
La Sala operativa dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catania allertata dal personale medico del 118 intorno le ore 13, per un incidente stradale avvenuto in via Etnea a Gravina di Catania.
Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento Nord del Comando Provinciale di Catania.
I Vigili del Fuoco hanno operato per estrarre da una autovettura, una Ford Fiesta, una signora che a seguito del ribaltamento della sua auto è rimasta incastrata all'interno.
Il marito, conducente dell'auto, era invece riuscito ad uscire autonomamente, ed a chiamare i soccorsi.
Il personale sanitario del Servizio 118 ha provveduto a prestare le cure necessarie.
I Vigili del fuoco hanno inoltre operato per la messa in sicurezza del luogo dell'incidente.