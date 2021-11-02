INCIDENTE A MASCALUCIA, SCONTRO FRA UN’AUTO E UN FURGONE DELLA SPAZZATURA
A cura di Redazione
02 novembre 2021 09:07
Incidente stradale a Mascalucia in Via Mompilieri, questa mattina 02 Novembre 2021.
Il conducente di una vettura, forse abbagliato dal sole, ha perso il controllo ed è andato a finire contro un furgone del servizio di raccolta dei rifiuti.
Nell'impatto è rimasto ferito un bambino occupante della Ford Puma, che con delle serie ferite al volto è stato immediatamente soccorso e trasportato all'ospedale per tutti gli accertamenti e cure del caso.
Per tutti i rilievi, gli accertamenti e la viabilità, sul posto è intervenuta la Polizia Municipale.
Il traffico nel tratto interessato dal sinistro sta subendo notevoli rallentamenti