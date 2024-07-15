INCIDENTE A MISTERBIANCO: LUNGHISSIME CODE SULLA SUPERSTRADA SS121

Questa mattina, un incidente avvenuto al viale del Commercio, nei pressi dello svincolo d'immissione con la tangenziale di Catania, ha provocato gravi ripercussioni sul traffico della zona.Al momento,...

Questa mattina, un incidente avvenuto al viale del Commercio, nei pressi dello svincolo d'immissione con la tangenziale di Catania, ha provocato gravi ripercussioni sul traffico della zona.

Al momento, i dettagli sul sinistro sono ancora scarsi, ma l'impatto sulla viabilità è evidente.

Secondo le prime informazioni si è verificato un tamponamento che ha coinvolto piu autovetture, fortunatamente non si segnalano gravi conseguenze per le persone coinvolte.

Invece, essendo i mezzi fermi al centro della carreggiata sta creando lunghe code sulla superstrada SS121, con un incolonnamento di veicoli che si estende per circa 5 chilometri, a partire dallo svincolo di Piano Tavola in direzione Catania.

Le autorità sono sul posto per gestire la situazione e cercare di ripristinare la normale circolazione il prima possibile. Tuttavia, si raccomanda agli automobilisti di evitare la zona, se possibile, e di utilizzare percorsi alternativi per ridurre i disagi.

Continueremo a seguire gli aggiornamenti sulla vicenda e forniremo ulteriori informazioni non appena disponibili.