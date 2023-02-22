95047

INCIDENTE A MISTERBIANCO SULLA SS 121, LUNGHE CODE IN DIREZIONE PATERNÒ

A cura di Redazione Redazione
22 febbraio 2023 17:12
News
Ennesimo incidente sulla superstrada ss121.

Il sinistro si è verificato nel pomeriggio di oggi, 22 Febbraio nei 2023, pressi dello svincolo Misterbianco/ Sieli in direzione Paternò.

Per causa al vaglio da parte dell’Autorità si è verificato un tamponamento che ha coinvolto più veicoli , fortunatamente non ci sarebbero gravi conseguenze per le persone coinvolti nel sinsitro.

Disagi si registrano invece forti ripercussioni sul traffico viario con lunghe code che iniziano in via Comunità Economica Europea nei pressi dello svincolo Circonvallazione Catania/superstrada.

