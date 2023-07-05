INCIDENTE A MISTERBIANCO SULLA SS121, LUNGHE CODE DIREZIONE PATERNO'
AGGIORNAMENTO ORE 20.00Proseguono i disagi sulla ss121, al momento si registrano quasi 3km di fila, con coda che inizia nei nei pressi dello svincolo Circonvallazione Catania/superstrada, code pure ne...
AGGIORNAMENTO ORE 20.00
Proseguono i disagi sulla ss121, al momento si registrano quasi 3km di fila, con coda che inizia nei nei pressi dello svincolo Circonvallazione Catania/superstrada, code pure nelle vie limitrofe.
Fortunatamente secondo le prime informazioni non si registrano gravi conseguenze per le persone, un sinistro si è verificato nel pomeriggio di oggi, 05 Luglio 2023 sulla strada statale 121.
Il sinistro si è verificato nei pressi dello svincolo Sieli in direzione Paternò.
Disagi si registrano invece forti ripercussioni sul traffico viario con lunghe code che iniziano in via Comunità Economica Europea nei pressi dello svincolo Circonvallazione Catania/superstrada, code pure nelle vie limitrofe.