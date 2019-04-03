95047

INCIDENTE A MORTALE A SAN GIOVANNI GALERMO

+++FLASH NEWS+++

Incidente mortale registrato pochi minuti fa, tra San Giovanni Galermo e Gravina di Catania, precisamente in Via Orsa Minore.

Ancora notizie molto frammentarie, secondo le info in nostro possesso, a scontrarsi, pare frontalmente, una Vespa bianca e una Volkswagen Golf dello stesso colore.

Non si conoscono le generalità della vittima e la dinamica esatta dell'incidente

Sul posto Polizia e ambulanza del 118

IN AGGIORNAMENTO

