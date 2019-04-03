INCIDENTE A MORTALE A SAN GIOVANNI GALERMO
A cura di Redazione
03 aprile 2019 15:34
Incidente mortale registrato pochi minuti fa, tra San Giovanni Galermo e Gravina di Catania, precisamente in Via Orsa Minore.
Ancora notizie molto frammentarie, secondo le info in nostro possesso, a scontrarsi, pare frontalmente, una Vespa bianca e una Volkswagen Golf dello stesso colore.
Non si conoscono le generalità della vittima e la dinamica esatta dell'incidente
Sul posto Polizia e ambulanza del 118
IN AGGIORNAMENTO
