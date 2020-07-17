INCIDENTE A MOTTA SANT'ANASTASIA SI RIBALTA CON L’AUTO, ILLESO IL CONDUCENTE

Incidente stradale, autonomo, si è verificato ieri sera, intorno alle ore 22, sulla SP12ii in territorio di Motta Sant'Anastasia nei pressi della Stazione di servizio Sieli.Ad essere coinvolta una Toy...

Incidente stradale, autonomo, si è verificato ieri sera, intorno alle ore 22, sulla SP12ii in territorio di Motta Sant'Anastasia nei pressi della Stazione di servizio Sieli.

Ad essere coinvolta una Toyota Aygo, il conducente del mezzo un ragazzo, per cause ancora in via d'accertamento, avrebbe perso il controllo dell'auto, che si è poi ribaltata andando a finire a ruote in aria a lato della carreggiata.

Sul posto è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Catania Nord per estrarre il malcapitato dalle lamiere e mettere in sicurezza il mezzo coinvolto.

Sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 per dare i primi soccorsi, fortunatamente nessun grave problema per il conducente del veicolo, visitato dai sanitari, non ha avuto nemmeno bisogno del ricovero al pronto soccorso

Intervenuti sul posto i Carabinieri di Paternò per i rilievi e gli accertamenti del caso e stabilire l'esatta dinamica.