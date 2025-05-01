INCIDENTE A MOTTA SANT’ANASTASIA, AUTO FINISCE CONTRO UN MURETTO: CONDUCENTE FERITO

Un violento incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, giovedì 1° maggio 2025, intorno alle 7:45, in via Andrea Caponnetto, la strada che collega la zona di Valcorrente al centro abit...

Un violento incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, giovedì 1° maggio 2025, intorno alle 7:45, in via Andrea Caponnetto, la strada che collega la zona di Valcorrente al centro abitato di Motta Sant'Anastasia.

Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente di una Mercedes, un giovane di 21 anni residente a Motta Sant’Anastasia, ha perso il controllo del veicolo, andando a schiantarsi contro il muro di cinta di una proprietà privata.

L’impatto è stato particolarmente violento, tanto da causare l’esplosione degli airbag e l'abbattimento parziale della recinzione.

Il giovane, rimasto ferito nello scontro, è stato soccorso dai sanitari del 118, giunti tempestivamente sul posto.

Dopo le prime cure è stato trasportato in condizioni serie all’ospedale San Marco di Catania. Al momento non è stata resa nota la prognosi.

Secondo le prime ricostruzioni, non sarebbero coinvolti altri veicoli nel sinistro.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, per mettere in sicurezza l’area, e i carabinieri, incaricati dei rilievi e delle indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

L’incidente ha provocato rallentamenti al traffico nel tratto interessato.