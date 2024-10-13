INCIDENTE A MOTTA SANT’ANASTASIA: AUTO SI RIBALTA IN CORSO SICILIA

Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi a Motta Sant'Anastasia, nella centralissima corso Sicilia. Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 06:00, quando il conducente di una Volk...

Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi a Motta Sant'Anastasia, nella centralissima corso Sicilia.

Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 06:00, quando il conducente di una Volkswagen Polo ha improvvisamente perso il controllo del veicolo, andando a impattare contro alcune auto parcheggiate lungo la strada.

A seguito dell'urto, l'auto si è ribaltata, finendo la propria corsa con le ruote all'aria.

Le cause precise dell'incidente sono ancora sotto indagine da parte delle autorità competenti.

Sul luogo sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per mettere in sicurezza la zona e rimuovere i mezzi coinvolti.

Presenti anche i Carabinieri, che hanno avviato i rilievi del caso, e un’ambulanza del 118. Il personale sanitario ha prestato le prime cure al conducente che fortunatamente avrebbe riportato solo lievi ferite.

A causa dell’incidente, corso Sicilia è rimasta chiusa al traffico.