FLASHGrave incidente oggi, 14 Giugno 2021 intorno alle ore 11 sulla strada provinciale 13 che immette nel centro abitato di Motta Sant'Anastasia.Per cause in via d'accertamento si è verificato uno sco...

FLASH

Grave incidente oggi, 14 Giugno 2021 intorno alle ore 11 sulla strada provinciale 13 che immette nel centro abitato di Motta Sant'Anastasia.

Per cause in via d'accertamento si è verificato uno scontro che ha coinvolto una Suzuki wagon ed un Fiat Doblo quest'ultimo al causa del violento impatto si è ribaltato su un fianco.

Sul posto due ambulanze del 118 che hanno soccorso i conducenti dei due veicoli e trasporti all'ospedale per le cure del caso.

Al momento non si conoscono la gravità delle ferite.

Intervenuti pure i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò che hanno soccorso le persone e messo in sicurezza i veicoli e gli uomini della Polizia Municipale che stanno eseguendo i rilievi per stabilire l'esatta dinamica e la gestione del traffico.

Il tratto interessato dal sinistro sta subendo rallentamenti.

INCIDENTE A MOTTA SANT'ANASTASIA, DUE VETTURE SI SCONTRANO E UNA SI RIBALTA SU UN LATO

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO