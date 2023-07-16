INCIDENTE A MOTTA SANT'ANASTASIA, FERITO CENTAURO

Incidente nella serata di oggi, 16 Luglio 2023 a Motta Sant'AnastasiaIl sinistro si è verificato all'ingresso del paese sulla Sp 13, pochi i dettagli al momento.Il conducente di uno scooter ha perso i...

Incidente nella serata di oggi, 16 Luglio 2023 a Motta Sant'Anastasia

Il sinistro si è verificato all'ingresso del paese sulla Sp 13, pochi i dettagli al momento.

Il conducente di uno scooter ha perso il controllo del mezzo a due ruote e si è schiantato contro il palo della segnaletica che delimita la rotonda dell'ingresso del paese.

Il centauro è caduto rovinosamente a terra, riportando alcuni traumi.

Sul posto è intervenuta un ambulanza del 118 per prestare le prime cure al malcapitato

Non nota ancora la dinamica del sinistro e se sono coinvolti altri mezzi.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO